Adeptos de Atalanta e Rangers terão estado envolvidos em confrontos na última madrugada junto a uma unidade hoteleira na zona dos Restauradores, em Lisboa.

Nas redes sociais, correm vídeos das cenas de violência entre «casuals» escoceses e italianos. Os adeptos da Atalanta, que empatou na quarta-feira com o Sporting (1-1) na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa, terão tentado entrar no hotel onde os adeptos do Rangers, que esta noite defronta o Benfica, estavam hospedados.

Refira-se que o jogo do Sporting já tinha sido antecipado para quarta-feira, isto porque os regulamentos da UEFA não permitem que a mesma cidade acolha dois jogos das competições europeias no mesmo dia.