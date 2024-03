O Benfica empatou com os escoceses do Glasgow Rangers em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa e alguns adeptos, no final do jogo, vaiaram o treinador e mostraram lenços brancos. O treinador teve uma perceção diferente do ambiente, mas também diz que a pressão é normal num clube como o Benfica e um treinador tem de saber viver com as críticas.

«Isto não é sobre mim, a única coisa importante aqui é o Benfica. O que eu vi e o que senti no estádio, na quinta-feira, é que os adeptos apreciaram o jogo e para nós isso foi muito importante. Evidentemente que é tudo mais fácil quando temos o apoio dos adeptos, agora se eles não estão contentes com o nosso desempenho, temos de viver com as críticas», destacou.

A única solução para combater as críticas, defende o treinador, é apresentar bom futebol no relvado. «Há sempre muitas críticas no Benfica, é normal. Só podemos influenciar o ambiente jogando bom futebol e é nisso que estou concentrado. Tudo o resto não é importante. Na minha opinião, a equipa demonstrou uma boa reação e ficámos muito felizes com o apoio dos adeptos», insistiu.