Roger Schmidt considera que o Benfica esteve «bem» contra o Glasgow Rangers e quer transportar a mesma energia para o jogo deste domingo, novamente na Luz, frente ao Estoril. O treinador fala numa situação «inesperada», face à sequência de três jogos sem vitórias, mas garante que os jogadores têm demonstrado «atitude» e «vontade de vencer».

As primeiras palavras foram para o Estoril. «Já jogámos duas vezes com eles, é o nosso próximo adversário na Liga. São uma equipa que está a lutar para ficar no primeiro escalão, mas, na minha opinião, é uma equipa com muita qualidade, tornam o jogo complicado ao adversário. Têm vários jogadores rápidos, com boas decisões. São sempre um desafio para a equipa adversária. É esse tipo de jogo que espero amanhã, precisamos dos três pontos», começou por enunciar o treinador em conferência de imprensa.

O Benfica continua com um calendário apertado e, depois do jogo deste domingo, vai começar a preparar a deslocação a Glasgow. «O calendário é extremamente apertado. Fizemos muitos jogos num curto espaço de tempo, mas a minha impressão é que a equipa na quinta-feira esteve bem. Mostrámos muita qualidade e do ponto de vista físico também fizemos um bom jogo. Queremos terminar este período antes das seleções de uma forma positiva, claro que que precisamos de vencer amanhã», acrescentou.

Nico Otamendi recorreu às redes sociais para falar numa situação «delicada» do Benfica, face aos últimos resultados e a apelar a uma reação. Roger Schmidt diz que é «normal» para uma equipa que está habituada a vencer muitos jogos.

«Jogámos contra o Sporting na primeira mão da Taça, tudo continua a ser possível, perdemos contra o Sporting e contra o FC Porto e empatamos com o Rangers na primeira mão da Liga Europa. Para os jogadores, para uma equipa que está habituada a vencer muitos jogos, estes momentos, numa semana sem vitórias, são difíceis. É inesperado, não estamos habituados, é isso. É normal que os jogadores comecem a pensar sobre estas situações», comentou.

Para o treinador, a reação tem de ser em campo. «Para mim, como treinador, é importante reagirmos a estes momentos. É isso que também temos discutido depois dos jogos com o FC Porto e Sporting. Temos de mostrar uma reação em campo, não é falar sobre o assunto, não se trata de falar constantemente sobre o assunto, temos de estar focados no desempenho para o próximo jogo. Analisar o nosso jogo e depois mostrar em campo. Penso que os jogadores estão a conseguir fazê-lo. Há sempre muita pressão no Benfica», destacou.

Para Roger Schmidt, a exibição frente ao Glasgow Rangers, com a equipa a recuperar de duas desvantagens, já foi uma boa reação. «Temos de ver se a equipa consegue mostrar, desde o primeiro segundo, qualidade com bola, se consegue fazer um bom jogo. É verdade que no jogo com o Rangers terminamos com um empate, temos de melhorar em alguns detalhes, mas também perdemos muitas oportunidades. Temos de melhorar na finalização, mas do ponto de vista tático e do estado de espírito dos jogadores, da atitude, acho que eles estiveram muito bem», acrescentou.

Para o treinador, é normal que a equipa, nesta altura, esteja numa fase menos positiva. «É sempre um bom sinal a equipa demonstrar que está no bom caminho, que está a fazer ligações. A equipa encontra-se bem e depois tudo torna-se mais fácil durante a época. Todas as equipas em todo o mundo, todas atravessam momentos menos favoráveis, os resultados não aparecem, é nesses momentos que temos de mostrar atitude e qualidade e foi isso que fizemos. Estou sempre com os jogadores, sei como eles pensam, têm vontade de vencer e vão deixar tudo em campo para o fazer», garantiu.