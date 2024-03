António Areia deixará o FC Porto este verão, rumando ao Tremblay, atual líder da segunda divisão de França. Aos 33 anos, o ponta-direita deixa os dragões ao cabo de nove temporadas. Antes, António Areia vestiu as cores do Benfica, de 2010 a 2015.

No Tremblay, o internacional português encontrará o pivô Tiago Rocha, de 38 anos. O acordo com o emblema gaulês foi oficializado esta segunda-feira, nas redes sociais do próprio clube.

António Areia soma 94 jogos por Portugal e integrou as convocatórias do Europeu de 2020, 2022 e 2024, assim como do Mundial de 2021 e 2023, e ainda dos Jogos Olímpicos de 2021.

Pelo FC Porto, o ponta-direita conquistou quatro campeonatos, a Taça de Portugal (2) e a Supertaça (2). Antes, pelo Benfica, António Areia conquistou, por uma vez, esses troféus.

António Areia integra os convocados do selecionador Paulo Pereira para o torneio pré-olímpico, a decorrer de quinta-feira a domingo, em Tatabánya, com a anfitriã Hungria, a Noruega e a Tunísia.