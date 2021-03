O Palmeiras está em boa posição para conquistar a Taça do Brasil - venceu a primeira-mão por 1-0 em Porto Alegre - e Abel Ferreira não quer falhar aos adeptos do Verdão. O treinador português lembra que não está no Brasil «a passar férias» e que a sua intenção passa por estar muito tempo no país.



«Tenho estudado o Palmeiras, a cultura brasileira e a história do futebol. Ainda há dois dias estive a ver o documentário do Pelé, que é algo que engrandece esta históriado Brasil e onde se pode perceber a paixão que têm pelo futebol. Eu entendo os dados estatísticos, mas também entendo o futebol de forma simples e clara: vivo um dia de cada vez com máxima intensidade», disse o treinador português na conferência de imprensa de antevisão à final de domingo.



«A nossa intenção em Porto Alegre era somar um bom resultado para fechar a eliminatória em casa e levantar o troféu. Temos a experiência de termos ganho um Paulistão e uma Libertadores, e de termos aprendido no Mundial. Temos que usar essa experiência amanhã [domingo] e impor o nosso jogo.»



