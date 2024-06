O Cuiabá de Petit empatou, na madrugada deste sábado, a zeros, frente ao Atlético Goianiense, em jogo da 11.ª jornada do Brasileirão.

A jogar em casa, a equipa do técnico português não conseguiu mais que um empate e está agora em 14.º lugar, com 11 pontos. Nos últimos cinco jogos, o Cuiabá apenas sofreu uma derrota. O Atlético está em 17.º, com nove pontos, em zona de despromoção.

Após o despedimento de Álvaro Pacheco, o Vasco da Gama ganhou ao São Paulo, por 4-1. Franco (autogolo aos 33m), Guilherme Estrella (45+3m), Leandrinho (80m) e David (90+3m) fizeram os golos do Vasco, enquanto que André Silva fez o único da equipa visitante, logo aos 11 minutos.

O Internacional venceu o Grêmio por 1-0, com autogolo de Gustavo Martins.