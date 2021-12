Do triunfo na Copa Libertadores à descida de divisão em quatro anos: esta é a história do Grémio.

Apesar de ter vencido o já campeão Atlético Mineiro (4-3), o emblema de Porto Alegre viu confirmada na noite passada a terceira despromoção na história.

O Grémio entrou com tudo e aos 20 minutos já vencia por 3-0, com dois golos de Diego Souza (6m e 20m) e um de Jaminton Capaz. Ainda no primeiro tempo, o galo reduziu para 3-2, por Dodo (26m) e Eduardo Vargas (35m).

À hora de jogo, Douglas Costa deixou novamente a equipa da casa mais confortável, ao fazer o 4-2, e só Hyoran foi capaz de ameaçar esse triunfo, ao reduzir para 4-3 aos 90+1 minutos.

Apesar da vitória, o Grémio desce à Série B brasileiro uma vez que a Juventude triunfou frente ao Corinthians e conseguiu assim a permanência.

O resumo do jogo:

Destaque ainda para o Palmeiras, que sem Abel no banco, despediu-se do Brasileirão com uma vitória por 1-0 frente ao Ceará (golo de Kevin Macedo), enquanto o Flamengo perdeu em casa do Atlético Goianiense por 2-0 – golos de Lucão e Jonas Toro.