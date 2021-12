Desilusão em Bergamo. A Atalanta cedeu à pressão e perdeu contra o Villarreal num jogo que decidia a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.



O Submarino Amarelo teve uma entrada perfeita, fez dois golos até ao intervalo e aos 51 minutos ganhava por 3-0: Danjuma, Capoue e novamente Danjuma fizeram os golos.

Desorientada, a Atalanta teve um assomo de orgulho e ainda chegou à desvantagem mínima, através de Malinovsky (71 minutos) e Zapata (80). Não deu para mais: 2-3 no final.

Depois de ter sido adiado na véspera, em virtude dos fortes nevões caídos no norte de Itália, o jogo realizou-se esta quinta-feira e acabou com o Villarreal a celebrar uma qualificação histórica.



CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO F:



1. Manchester United, 11 pontos

2. Villarreal, 10

3. Atalanta, 6

4. Young Boys, 5

VÍDEO: o bis de Danjuma