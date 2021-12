Adiado devido ao mau tempo, o jogo entre Atalanta e Villarreal, em Bérgamo, foi adiado para as 18h00 desta quinta-feira, informou a UEFA.



Refira-se que inicialmente a partida foi adiada durante alguns minutos enquanto elementos da UEFA tentavam limpar a neve do relvado. Mais tarde, o jogo foi adiado pela equipa de arbitragem.



O Atalanta-Villarreal é um jogo decisivo nas contas do grupo F. Os italianos partem para o último encontro no segundo lugar do grupo, mas podem ser ultrapassados pelos espanhóis.



(Imagens Eleven Sports)