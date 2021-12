O Salzburgo e o Lille apuraram-se pela primeira e segunda vez, respetivamente, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.



Os austríacos receberam e bateram o Sevilha por 1-0. Os espanhóis até criaram duas boas oportunidades para marcar - Munir enviou uma bola à barra -, mas acabaram por ser os «touros» a marcar. Adeyemi assistiu Okafor que adiantou o campeão da Áustria (50m).



Ao minuto 64, a equipa de Lopetegui ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Jordan. O Salzburgo foi sempre a equipa que esteve mais perto de marcar e acabou por atirar o Sevilha para o play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Europa.



Quem fechou este grupo G no primeiro lugar foi o Lille após bater o Wolfsburgo, na Alemanha, por 3-1. Com Renato e Fonte no onze inicial, os campeões gauleses marcaram logo aos 11 minutos por Yilmaz. Luca Waldschmidt, ex-Benfica, respondeu de seguida e ficou a centímetros do golo.



A segunda parte acabou por cair para o lado francês. Depois do Lille ter desperdiçado duas ocasiões para ampliar o marcador, Angel Gomes saltou do banco para resolver a contenda. O jovem inglês, filho de Gil Gomes e antigo jogador do Boavista, isolou Ikoné para o 2-0 e fez ele mesmo o 3-0.



O melhor que o Wolfsburgo conseguiu foi reduzir por Renato Steffen a punir uma perda de bola de Renato Sanches à entrada da área. Com esta derrota, os «lobos» ficaram-se pelos cinco pontos no grupo e ficaram de fora das provas europeias. Por sua vez, o Sevilha somou seis pontos e caiu para a Liga Europa enquanto o Lille acabou o grupo no primeiro lugar com 11 pontos, mais um que Salzburgo.



(Imagens vídeo Eleven Sports)