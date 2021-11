Sporting, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Inter de Milão garantiram, esta quarta-feira, a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao final da quinta e penúltima jornada da fase de grupos.

Com contas feitas a mais uma jornada da principal prova europeia de clubes, há nesta altura 11 clubes apurados para os oitavos de final e há outros 11 clubes que vão com hipóteses de preencher as cinco vagas restantes.

Confirmados no terceiro lugar e já com a certeza de que vão para a Liga Europa estão três clubes e há quatro clubes que já sabem que dizem adeus às competições europeias em 2021/2022 no fecho da fase de grupos.

APURADOS PARA OS OITAVOS DE FINAL:

Ajax*, Bayern Munique*, Liverpool*, Manchester City*, Manchester United*, Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting [Nota: com * os clubes que que já garantiram também a vitória no grupo].

AINDA PODEM APURAR-SE PARA OS OITAVOS:

FC Porto, Benfica, Milan, Atalanta, Atlético Madrid, Barcelona, Lille, Salzburgo, Sevilha, Villarreal, Wolfsburgo.

CONFIRMADOS NA LIGA EUROPA, VIA 3.º LUGAR:

Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Zenit.

AFASTADOS DOS OITAVOS, MAS COM HIPÓTESE DE IR À LIGA EUROPA:

Club Brugge, Leipzig, Young Boys

CONFIRMADOS EM ÚLTIMO E FORA DA EUROPA:

Besiktas, Dínamo Kiev, Malmö, Shakhtar Donetsk

_

As contas para a última jornada, grupo a grupo

Grupo A

Última jornada: Leipzig (4) – Manchester City (12); PSG (8) – Club Brugge (4)

Um grupo no qual tudo está decidido quanto ao apuramento. Falta decidir apenas quem vai à Liga Europa e quem é afastado das competições europeias.

Leipzig: garante a Liga Europa se vencer, se empatar e o Club Brugge não ganhar, ou se os belgas perderem.

Club Brugge: só garante a Liga Europa se fizer melhor resultado do que o Leipzig.

_

Grupo B

Última jornada: FC Porto (5) – At. Madrid (4); Milan (4) – Liverpool (15)

FC Porto, Milan e Atlético Madrid lutam por uma vaga nos oitavos, mas só um deles conseguirá. Outro cairá na Liga Europa e outro será afastado das provas europeias.

FC Porto: o único que só depende de si. Apura-se para os oitavos se vencer. Se empatar, precisa que o Milan não vença.

Milan: apura-se só se vencer. Porém, vencer pode não chegar se o Atlético Madrid também vencer: tem de esperar que uma eventual vitória dos espanhóis ante o FC Porto não seja por uma diferença superior do que a sua vitória sobre o Liverpool.

At. Madrid: apura-se para os oitavos se vencer e o Milan não vencer. Se vencer e os italianos também vencerem, tem de ter uma vitória por pelo menos mais um golo de diferença do que os números da vitória do Milan ante o Liverpool.

_

Grupo C

Última jornada: Ajax (15) – Sporting (9); Borussia Dortmund (6) – Besiktas (0)

O único grupo em que já está tudo definido, desde apuramentos, eliminações e classificações finais.

_

Grupo D

Última jornada: Shakhtar Donetsk (1) – Sheriff (6); Real Madrid (12) – Inter de Milão (10)

Falta apenas decidir o vencedor do grupo.

Real Madrid: vence o grupo se não perder com o Inter.

Inter de Milão: vence o grupo se vencer o Real Madrid

_

Grupo E

Última jornada: Bayern (15) - Barcelona (7); Benfica (5) - Dínamo Kiev (1)

As contas que restam no grupo são entre Barcelona e Benfica. Uma irá para os oitavos de final da Liga dos Campeões, outra para a Liga Europa.

Barcelona: apura-se para os oitavos se vencer o Bayern, ou se o Benfica não vencer o Dínamo.

Benfica: apura-se para os oitavos se vencer e se o Barcelona não vencer.

_

Grupo F

Última jornada: Manchester United (10) - Young Boys (4); Atalanta (6) – Villarreal (7)

Villarreal e Atalanta lutam pela vaga restante nos oitavos, mas o Young Boys ainda espreita a Liga Europa.

Villarreal: apura-se para os oitavos se não perder. Se perder, vai para a Liga Europa.

Atalanta: apura-se para os oitavos se vencer. Se empatar, vai para a Liga Europa.

Young Boys: vai à Liga Europa se vencer e a Atalanta perder, senão sai das competições europeias.

_

Grupo G:

Última jornada: Wolfsburgo (5) – Lille (8); Salzburgo (7) – Sevilha (6)

Um grupo no qual tudo está por decidir: os quatro clubes ainda podem apurar-se para os oitavos de final.

Lille: apura-se se não perder.

Salzburgo: apura-se se não perder.

Sevilha: apura-se se ganhar.

Wolfsburgo: apura-se se ganhar.

_

Grupo H

Última jornada: Zenit (4) – Chelsea (12); Juventus (12) – Malmö (1)

Um grupo no qual só falta decidir quem acaba em primeiro lugar.

Chelsea: acaba em primeiro se vencer, se empatar e a Juventus não ganhar, ou se a Juventus perder.

Juventus: vence o grupo se fizer um melhor resultado do que o Chelsea.