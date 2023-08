No final do jogo entre o Botafogo e o Cruzeiro de Pepa (0-0), um dos temas principais da conferência de imprensa de Bruno Lage foi a lesão de Tiquinho Soares.

O avançado, melhor marcador do Brasileirão, deixou o relvado e a primeira avaliação médica aponta para uma entorse no joelho esquerdo. «Não temos informação ainda concreta. O que foi dito pelo departamento médico é o que sabemos», começou por dizer o treinador português, que disse que o avançado que em Portugal passou por FC Porto, V. Guimarães e Nacional está «tranquilo».

De seguida, Lage teve de trocar uma definição para evitar um palavrão em plena sala de imprensa. «Não posso dizer, mas o Tiquinho é f... é fogo. Se ele tiver de ir lá para dentro com uma, o Tiquinho vai», disparou.

O avançado do Botafogo vai ainda ser sujeito a exames complementares para que a extensão do problema físico seja devidamente apurada, mas é sabido que falha pelo menos o próximo jogo, diante do Internacional no dia 12, devido a castigo.

