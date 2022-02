O Flamengo assumiu esta quarta-feira a liderança à condição do Campeonato Carioca, ao vencer em casa do Madureira, por 2-1.

Apesar do triunfo, a equipa de Paulo Sousa até começou a perder, fruto de um glo de Ygor Catatau logo aos dois minutos de jogo, depois de ganhar as costas à defesa adversária.

A reação do mengão chegou na segunda parte: Everton Ribeiro fez o empate em cima da hora de jogo de cabeça e Arão, com um belo golo à entrada da área, completou a reviravolta aos 69 minutos.

Com este resultado, e à sétima jornada, o Flamengo lidera o Carioca com 16 pontos, mais um do que o rival Fluminense, mas mais um jogo.

Os golos do jogo: