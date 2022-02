O Flamengo goleou o Nova Iguaçu neste domingo por 5-0, em jogo da sexta jornada do Campeonato Carioca.

A equipa treinada pelo português Paulo Sousa abriu o marcador logo no quarto minuto por Gustavo Henrique e ainda teve Arrascaeta a marcar o 2-0 antes do intervalo.

No segundo tempo, Gabriel Barbosa (72m), Pedro (85m) e Diego (90+2), completaram a goleada que vale a subida do Mengão ao segundo lugar do Carioca, com 13 pontos, menos dois do que o líder Fluminense.