Depois do desaire na última ronda do Campeonato Carioca, o Flamengo regressou aos triunfos esta quinta-feira, no terreno do Audax. A equipa orientada pelo português Paulo Sousa venceu por 2-1, e o treinador português somou a segunda vitória ao fim de três jogos.

O Flamengo assumiu o estatuto de «equipa grande» e dominou nos primeiros 45 minutos, com maior posse de bola e a jogar no meio-campo do adversário. O vice-campeão brasileiro somou algumas oportunidades para abrir o marcador, mas pecou sempre na hora de finalizar.

O primeiro golo do Mengão surgiu só no segundo minuto do tempo de compensação.

Lázaro, um dos mais interventivos no primeiro tempo, assistiu Gabigol, que recebeu no corredor esquerdo e, mesmo sem muito ângulo, ‘picou’ a bola e bateu o guardião do Audax, que nem sequer tentou a defesa.

Ainda antes do intervalo, a equipa da casa, que até então só tinha espreitado o golo no contra-ataque, rematou ao ferro.

Na segunda parte, a formação de Paulo Sousa aumentou a vantagem, graças a um autogolo de Thomás, aos 53 minutos, após um livre cobrado por Andreas Pereira.

A defesa do Flamengo estava «macia» após o intervalo e pagou caro por isso.

Aos 72 minutos, os jogadores do Fla tentaram sair a jogar desde trás e perderam a bola em zona proibida. Willian Arão tocou para Léo Pereira, o central falhou a receção e a bola sobrou para Hugo Sanches, que relançou a discussão pelo resultado.

Ainda assim, o Mengão conseguiu serenar o jogo na reta final e assegurar o triunfo, garantindo o quinto lugar do Campeonato Carioca, com 10 pontos ao fim de cinco jogos.