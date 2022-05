Vítor Pereira soma e segue.

O Corinthians, do técnico português, venceu este domingo na deslocação ao terreno do Red Bull Bragantino, por 1-0.

Renato Augusto, com um remate cruzado em claro esforço, fez o único golo do encontro aos 55 minutos, após um passe de Queiroz.

O golo:

Em casa do quarto classificado, e que na época passada esteve em bom plano, o timão passa no teste e vai continuar a liderar o Brasileirão por mais uma ronda. Após cinco jornadas, Vítor Pereira lidera com 12 pontos, mais dois do que o Santos, vice-líder.

O Peixe, diga-se, triunfou na receção ao Cuiabá por 4-1.