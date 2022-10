O Corinthians, comandado pelo português Vítor Pereira, recebeu e venceu o Athletico Paranaense por 2-1, e subiu à condição ao segundo lugar do Brasileirão, com os mesmos 54 pontos do Internacional de Porto Alegre, que tem menos um jogo, mas 12 pontos atrás do Palmeiras, de Abel Ferreira, que lidera destacado.

O triunfo caseiro do «Timão» começou a ser construído logo aos 6m, com o central paraguaio Fabián Balbuena a abrir o marcador. Aos 22m, Roger Guedes, de penálti, ampliou a vantagem para 2-0. Na segunda parte, Erick ainda reduziu, na fase final, a favor da equipa orientada por Luiz Felipe Scolari, porém, o triunfo não escapou ao Corinthians.

Com este triunfo, o Corinthians deu resposta à vitória por 2-0 do Flamengo (4.º, com 52 pontos), na deslocação ao terreno do aflito Cuiabá. A equipa treinada pelo português António Oliveira segue na 17.º posição (30 pontos) e em zona de descida.

Corinthians e Flamengo vão defrontar-se já na próxima quinta-feira (1h45 em Portugal), em São Paulo, na 1.ª mão da final da Taça do Brasil. A 2.ª mão está agendada para dia 19, no Maracanã.