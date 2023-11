O Coritiba anunciou o despedimento do treinador Thiago Kosloski após a derrota com o Fluminense e a confirmação da descida de divisão. Fazem parte da equipa conhecidos do campeonato português, como Jesé Rodríguez, Slimani (ex-Sporting), Rodrigo Pinho, Samaris (ambos ex-Benfica) e Fransérgio (ex-Sp. Braga).

No comando do Coritiba durante quatro meses, o técnico brasileiro realizou 23 jogos, registando oito vitórias, um empate e 14 derrotas.

Pouco depois deste anúncio, o clube brasileiro revelou o nome do sucessor: Guto Ferreira, com contrato válido até dezembro de 2024.