Filipe Luís revelou que o «maior arrependimento na carreira» aconteceu num duelo entre o Atlético e o Real Madrid e envolveu o agora jogador do Benfica Di María.

«O Aguero falou para mim: "se no jogo deres uma 'chegada' e falares da mulher dele ele perde-se todo". Foi o que eu fiz. Até falei o nome dela. Aí, ele olhou para mim e ficou cabisbaixo. Bati nele o jogo todo e ele não foi bem... Cheguei a casa e arrependi-me. Portanto, Di María, desculpa-me», afirmou o ex-lateral internacional brasileiro, que terminou a carreira no Flamengo, em declarações ao Charla Podcast, onde fez também uma revelação a envolver o portista Pepe: «Num jogo entre o Atlético e o Real, se fizessem leitura labial do Diego Costa, do Pepe ou do Sergio Ramos era cadeia: três anos para um, cinco anos para outro...»