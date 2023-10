Tite já disse sim ao Flamengo. Esta é a garantia deixada por vários órgãos de comunicação social do Brasil, entre eles o Globoesporte.

O antigo selecionador brasileiro será o sucessor do argentino Jorge Sampaoli como novo técnico do clube carioca e está a discutir os detalhes de um contrato que terá validade até dezembro de 2024, quando se encerra o mandato do presidente do «Mengão», Rodolfo Landim.

De acordo com as mesmas fontes, Tite deverá assumir o cargo já na próxima semana, podendo trabalhar com a equipa durante a paragem para as seleções, aproveitando as datas FIFA. Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier como assistentes e Fábio Mahseredjian como preparador físico irão integrar o staff do novo treinador, transitando da equipa técnica da seleção brasileira.