O Botafogo continua a marcar passo no Brasilão. Desta vez, empatou frente ao Goiás de Armando Evanlista (1-1), somando o cinco jogo consecutivo sem triunfos.

A equipa de Bruno Lage passa ter sete pontos de vantagem na frente da tabela classificativa. Após o encontro, em que foi vaiado pelos adeptos, o treinador português foi confrontado com o campeonato que perdeu para o FC Porto ao serviço do Benfica, na época 2019/20.

«As perguntas vão sempre em função daquilo que você quer. Quando fez essa pesquisa do Benfica, não falou de quando o FC Porto tinha sete pontos de vantagem, nós fomos buscar esses sete e fomos campeões? Fez essa pesquisa?»

Perante a resposta negativa do jornalista, Bruno Lage completou o raciocínio: «Não fez? Então faça essa pesquisa, veja como eu cheguei ao Benfica, o que nós fizemos para vencer e depois todo um contexto que foi a situação da Covid-19, que vocês também viveram aqui. Jogar no Benfica com uma equipa de meninos, sem adeptos, não é a mesma coisa. É por isso que eu agradeço sempre o apoio dos adeptos, porque sei o que é jogar sem eles.»