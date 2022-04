Rogério Ceni voltou neste domingo ao Maracanã, agora como treinador do São Paulo, e a certeza que fica do regresso do antigo guarda-redes à casa do Flamengo é que… os jogadores do Mengão gostam muito dele.

Antes do início do jogo, vários atletas agora treinados por Paulo Sousa fizeram questão de ir abraçar o técnico, numa clara demonstração de enorme carinho.