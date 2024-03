Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol, foi esta segunda-feira suspenso por dois anos, devido a uma fraude num teste de «antidoping».

O julgamento do antigo avançado do Benfica arrancou na semana passada e ficou concluído esta segunda-feira. Em cima da mesa está uma acusação por infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a uma «fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controlo».

A denúncia tinha sido feita no final do mês de dezembro, mas só agora foi concluído o processo. Gabigol foi representado pela equipa do advogado Bichara Neto, que em 2017 já tinha defendido Paolo Guerrero, também por uma suspensão devido a doping, nos tribunais da FIFA.

A pena de dois anos deve ser cumprida a partir do início do mês de abril, mas o jogador deve preparar-se para apresentar recurso, em breve.