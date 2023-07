O Góias, de Armando Evangelista, empatou na noite de domingo na receção ao Grémio (1-1), em jogo da 17.ª jornada do Brasileirão.

A equipa do técnico português adiantou-se no marcador já perto do fim, quando Matheus Babi fez o 1-0 aos 78 minutos, assistido por Guilherme.

Nos descontos, no entanto, houve balde de água fria para os adeptos da casa: André fez o empate aos 90+4 minutos.

Com este resultado, o Góias segue na 16.ª posição, a primeira de permanência no campeonato brasileiro. O Grémio é quarto, mas tem menos um jogo do que os concorrentes diretos.