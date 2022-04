O campeão brasileiro At. Mineiro empatou no sábado em casa com o Coritiba e há um lance de Hulk que está a dar que falar.

O avançado ex-FC Porto pontapeou um adversário nas partes baixas, num lance que lhe valeu apenas um cartão amarelo.

Uma das pessoas que reagiu foi Gabriel Barbosa, avançado do Flamengo, ex-Benfica… que não foi meigo no castigo pedido para Hulk.

«Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão… e direto para a delegacia por agressão», escreveu o jogador.