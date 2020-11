O Cambé e o Panavaí defrontaram-se num campo com características muito peculiares num jogo da terceira divisão do Campeonato Paranaense, no Brasil, e as imagens estão a ser muito comentadas nas redes sociais, boa parte delas com alusões ao estado em que estaria o responsável pelas marcações do campo do Estádio José Garbelini.

A verdade é que o circulo central parece ter sido desenhado a olho e ficou longe de corresponder aos padrões dos jogos de futebol, com linhas muito tortas a facultarem uma visão muito distorcida do campo, além da linha que divide os dois campos, também ela muito torta.

O árbitro do jogo acabou por fazer referência ao estranho «desenho» no relatório do jogo: «Marcações do campo de jogo defeituosa, círculo central fora dos padrões», escreveu Wagner Malveiro Silva.

O Cambé também já veio, entretanto, a público reconhecer a falha do profissional que é responsável pela pintura e adiantou que as marcações do campo vão ser corrigidas nos próximos dias.