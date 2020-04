Arrascaeta, o influente médio uruguaio do Flamengo, revelou, entrevista ao canal do clube, que Jorge Jesus ligou aos jogadores na Páscoa a perguntar pela família. Numa conversa em tempo de confinamento, o jogador revelou ainda, em tom de brincadeira, que vai convidar ao compatriota Edinson Cavani, que está em final de contrato com o Paris Saint-Germain, a ir jogar para o clube carioca.

O médio falou da relação especial que o treinador Jorge Jesus mantém com os jogadores, mesmo estando longe, em Portugal, e revelou que o treinador português telefonou aos jogadores a desejar uma boa Páscoa e para saber como todos estavam. Arrascaeta não esconde que está a torcer para que o treinador acabe por renovar contrato e fique, pelo menos, mais um ano no Rio de Janeiro.

«Ele é como um pai para nós. Temos aprendido dentro e fora do campo. Mandou-nos uma feliz Páscoa e perguntou como estava a família. Queremos continuar com ele. Se continuarmos, as vitórias vão seguir também», contou o médio numa videochamada à FlaTV.

Cavani está em final de contrato e tem sido sondado por vários clubes da América do Sul. Os jornais brasileiros dizem que o Flamengo também perguntou pelo avançado uruguaio, mas terá recuado face ao elevado salário do goleador. Arrascaeta revela que, nas concentrações da seleção, costuma brincar tanto com Cavani, como com Luis Suárez, do Barcelona.

«A gente brinca. Eles ainda estão no auge na Europa. Mas claro que com qualquer um dos dois eu ficaria feliz de jogar no Mengão. O Cavani está a acabar contrato, vou mandar uma mensagem para saber se ele quer ser feliz com a gente. Com certeza conseguimos atingir um patamar de jogadores muito qualificados», atirou.

O médio está de férias forçadas, confinado em casa, devido à pandemia da covid-19 e revela que já sente falta dos jogos no Maracanã. «Jogar com o apoio da nossa torcida. Tenho muita saudade disso. É uma energia enorme que o jogador recebe. Estou com muita saudade, com certeza. Não estamos acostumados a ficar fechados em casa. Mas é uma situação delicada. Estamos fazendo de tudo para que passe rápido e a gente possa jogar novamente. Tenho jogado videogame, até demais, minha namorada fica até brava (risos)», contou ainda.