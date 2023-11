Felipe Diogo, um avançado de 21 anos, foi morto na cidade brasileira de Ribeirão Preto.

O futebolista que alinhava no São Bernardo, equipa da Série C do Brasil, foi alvejado a tiro cerca de uma dezena de vezes.

Felipe Diogo, que estava de férias na cidade natal, ainda foi transportado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Os motivos que levaram ao homicídio do jovem jogador estão a ser investigados pela Polícia Civil.

Felipe Diogo chegou a passar pela formação do Cruzeiro e Belo Horizonte.