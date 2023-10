O Palmeiras de Abel Ferreira está definitivamente em crise depois de na última madrugada ter consentido, em casa, novo desaire, desta vez diante do Atlético Mineiro (0-2). Foi a quarta derrota consecutiva da equipa paulista que caiu, pela primeira vez, abaixo dos quatro primeiros. É a pior sequência do Verdão desde a chegada de Abel Ferreira.

O Atlético Mineiro, que tem vindo a recuperar lugares na classificação, entrou no jogo praticamente a ganhar, com Hulk a abrir caminho, logo no primeiro minuto, com um remate rasteiro, de fora da área. Os visitantes podiam ter aumentado a vantagem antes do intervalo, com destaque para nova oportunidade de Hulk e um remate de Alan Franco à trave.

O Palmeiras entrou mais forte na segunda parte, pressionou à procura do empate, mas foram os mineiros que voltaram a marcar, numa transição rápida, com finalização de Paulinho. Com esta derrota, o Palmeiras cai para o quinto lugar, com 44 pontos, apenas mais um do que o Atlético Mineiro que já é sétimo.

Bem melhor está o Bragantino comandado por Pedro Caixinha que reforçou o segundo lugar da classificação com uma vitória clara sobre o Santos (3-1) em plena Vila Belmiro. A equipa a casa até entrou melhor no jogo, mas os visitantes chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com dois golos de Eduardo Sasha, o segundo na conversão de uma grande penalidade. Logo a abrir a segunda parte, Eric Ramires ainda fez um terceiro para os visitantes e o Peixe não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, com um autogolo de Léo Ortiz já perto do final do jogo.

Com esta vitória, o Bragantino segue no segundo lugar, a nove pontos do líder Botafogo.

Nos jogos da última madrugada, destaque também para o emocionante empate entre o Fluminense e o Corinthians no Maracanã (3-3). A equipa de São Paulo chegou ao intervalo a vencer por 3-1, com um «bis» de Yuri Alberto (10 e 27m) e mais uma grande penalidade convertida por Fábio Santos (32m). Lima manteve a equipa do Rio de Janeiro na luta pelo resultado, com um primeiro golo aos 22 minutos, antes de voltar a marcar, logo a abrir a segunda parte. O resultado prosseguiu incerto, mas o Flu acabou mesmo por chegar ao empate, aos 84 minutos, com um golo de Arias.

A classificação do Brasileirão

Os resultados da última madrugada:

Palmeiras- At. Mineiro, 0-2

Fluminense-Corinthians, 3-3

Santos-Bragantino, 1-3

Cruzeiro-Flamengo, 0-2

Bahia-Internacional, 1-0