O Botafogo empatou fora com o Fortaleza a um golo na 6.ª jornada do Brasileirão.

O argentino Tomás Pochettino inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 10 minutos, mas a equipa de Artur Jorge empatou ainda na primeira parte por Danilo Barbosa (41m).

O Botafogo caiu do terceiro para o quarto lugar do campeonato, já que pouco depois o Bahia venceu em casa o RB Bragantino de Pedro Caixinha por 1-0.

O Bahia segue colado ao Athletico Paranaense - que venceu o Palmeiras de Abel - no topo do Brasileirão com 13 pontos, mais três do que o Botafogo e quatro do que o Bragantino.