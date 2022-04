O Palmeiras de Abel Ferreira, no próximo sábado (23), vai receber o Corinthians em casa emprestada devido à realização de concertos.

A equipa de Abel Ferreira estará impedida de utilizar o Allianz Parque (ou Arena Palmeiras) nesse encontro da 3.ª jornada do Brasileira e num outro, para a Taça do Brasil, diante do Juazeirense a 1 de maio.

Esses jogos vão ser realizados na Arena Barueri, estádio situado na área metropolitana de São Paulo e com capacidade para 30 mil espectadores.

Para o dia 23, o Allianz Arena estará reservado para um concerto de artistas brasileiros e no dia 30 receberá a banda norte-americana Kiss.