O encontro entre Argentina e Brasil, da final do Torneio de Montaigu sub-17, na segunda-feira, terminou com momentos lamentáveis, fruto da confusão generalizada e agressões entre elementos das duas equipas.

Logo após o apito final de um jogo ganho pelo Brasil por 2-1, alguns jogadores brasileiros começaram a festejar no terreno de jogo, com suplentes e membros da equipa técnica a entrarem para celebrar. Contudo, em paralelo, houve desentendimentos entre alguns argentinos e brasileiros, que escalaram para além de palavras e empurrões, com murros e pontapés.

Depois de alguns minutos de tensão, tudo acalmou e a entrega de medalhas e do troféu decorreu sem mais problemas.