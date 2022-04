Sempre muito ativo nas redes sociais, Neymar aproveitou para enviar um recado ao antigo futebolista Fábio Aurélio. O ex-jogador de São Paulo, Valencia, Liverpool e Grêmio criticou o atleta do Paris Saint-Germain e afirmou que estaria «dececionado» se estivesse no lugar de Neymar, uma vez que este ainda não ganhou a Bola de Ouro.

Ora, o futebolista dos parisienses «deu troco» ao compatriota. Depois de partilhar no Instagram o excerto do artigo em que é visado, Neymar partilhou duas imagens onde surge parte do seu palmarés.

«Realmente estou dececionado. Nossa. E ainda nem coloquei tudo», escreveu, antes de gravar um vídeo onde não poupou nas palavras relativamente às críticas que tem recebido recentemente.

«[Estou] cansado desses ex-jogadores aí que abrem a boca para falar m****. Cinco minutinhos de entrevista e só falam da vida dos outros. Quer criticar? Critica. Mas falar m**** assim não dá», concluiu.

No início deste mês, recorde-se, Neymar também já tinha respondido a Daniel Riolo, que tinha declarado num podcast que o brasileiro vai treinar por vezes «no limite de estar bêbado».