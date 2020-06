Confusão no Rio de Janeiro com o campeonato carioca. Horas depois de suspender por decreto jogos à porta fechada no Rio, o prefeito da cidade voltou atrás. Afinal, haverá partidas no fim de semana.

Marcelo Crivella afirmou que, afinal, a medida vai afetar apenas os jogos Botafogo-Cabofriense e Fluminense-Volta Redonda, que estavam agendados na segunda-feira.

Ou seja, os jogos de domingo prosseguem como determinado. O Vasco defronta o Macaé e o Madureira o Resende.

Refira-se que Botafogo e Fluminense sempre estiveram contra o regresso do futebol em junho. O Carioca voltou na passada quinta-feira, quando o Flamengo de Jesus bateu o Bangu, por 3-0.