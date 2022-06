Depois de nove anos ao serviço do Manchester City, Fernandinho, de 37 anos. regressou esta segunda-feira ao Athletico Paranaense, onde começou a carreira.

Termina assim uma longa passagem do médio defensivo pelo Manchester City que o tinha contratado ao Shakhtar Donetsk em 2013. Um jogador que marcou uma era no Estádio Etiah e que, agora, regressa ao ponto de partida.

O experiente médio chega a custo zero, mas só pode jogar no Brasileirão a partir de 18 de julho, altura em que reabre a janela de transferências no Brasil.