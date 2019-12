Uma seleção de sonho. Os adeptos do Flamengo votaram nos melhores golos do ano no Brasileirão e o top-3 divulgado pelo clube tem três obras de arte.

O melhor golo do ano foi a bicicleta de Arrascaeta no jogo frente ao Ceará.

O segundo mais votado foi marcado pelo ex-FC Porto Diego, na partida frente ao Avaí.

E o top-3 fica completo com um chapéu de Gabriel Barbosa frente ao Santos.