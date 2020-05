Os jogadores, equipa técnica e a direção do Flamengo emitiram um comunicado conjunto a dar conta que o grupo sente-se «seguro» e «apto» para voltar aos treinos no Centro de Treinos George Helal, face ao protocolo de segurança a prevenção implementado pelo departamento médico do clube.

Uma reação conjunta à advertência das autoridades sanitárias do Rio de Janeiro que, na véspera, tinham recordado que ainda não tinha sido aprovado o regresso aos treinos. O clube carioca entende, no entanto, que o documento da secretaria municipal de saúde, contempla «atividades ao ar livre» e, nesse sentido, anunciou o regresso aos treinos «com os grupos de trabalho espalhados pelos campos do Ninho do Urubu».

O Flamengo garante que está a seguir «as mais rigorosas determinações de segurança internacional» e que todos os elementos do grupo de trabalho «realizaram testes com resultado negativo à covid-19, além de serem examinados diariamente pelo departamento médico».

O comunicado está assinado pelo vice-presidente, Marco Braz, bem como pelo treinador Jorge Jesus e todos os atletas profissionais.