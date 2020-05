O Flamengo continua a trabalhar no centro do Ninho do Urubu, apesar de as autoridades do Rio de Janeiro ainda não terem dado autorização para o regresso aos treinos por causa da pandemia da covid-19.

Na terça-feira já tinham surgido notícias de que a equipa de Jorge Jesus estava de regresso aos treinos, algo que ainda não é permitido pelas entidades locais, o que motivou mesmo um aviso.

«Foram aprovados os procedimentos do caderno de encargos para evitar contágio quando os clubes voltarem aos treinos e aos jogos. Foi autorizada também a volta dos atletas que estavam em fisioterapia, cujos casos poderiam agravar. Foi comunicado ao presidente do Flamengo e o Vasco que isso tinha sido deliberado. Pelo conselho, não foi aprovada a volta aos treinos», explicou a secretária municipal de saúde, Beatriz Busch, ainda na terça-feira.

Mas na quarta-feira a impresa divulgou imagens aéreas que mostravam grupos de jogadores a trabalhar normalmente nos relvados do centro de treinos, o que, segundo o Globo Esporte, voltou a acontecer esta quinta-feira.

O jornal diz que «em reunião com representantes da prefeitura e da Federação do Rio de Janeiro, na quarta-feira, o Flamengo expôs seus protocolos e argumentos para volta das atividades, mas órgãos públicos reforçaram que entendem que o clube não deve seguir com os treinos».

O jornal diz que o Flamengo garante que «todos os protocolos sugeridos são cumpridos e até mais do que previsto» e que «não há qualquer tipo de aglomeração», mas secretária municipal de saúde, Beatriz Busch, mantém-se contra o retorno das atividades por clubes de futebol e promete novos contatos com o Flamengo esta quinta-feira.