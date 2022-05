Túlio Maravilha, jogador que fez história no Botafogo, nos anos noventa, vai fazer uma pausa na reforma para voltar a jogar aos 52 anos, neste caso, com a camisola do Sport Capixaba, no Espírito Santo, na Série B do Brasileirão.

Trata-se de um jogador com mais de trinta anos de carreira e que se destacou pelos muitos golos que marcava pelo Botafogo, tendo sido o melhor marcador do Brasileirão por três vezes, em 1989, 1994 e 1995.

Depois de ter pendurado as botas em 2019, com mais de mil golos na carreira, segundo as contas do próprio, o goleador está de volta ao Estado do Espirito Santo onde já representou as cores do Tupy (2003) e Vilavelhense (2013).

«Vai ser uma honra poder defender o Sport Clube Capixaba na Série B do futebol do Espírito Santo. Tnho a certeza que a gente vai ser bem-sucedido e vamos arrebentar», anunciou o experiente jogador num vídeo partilhado pelo novo clube.