Abel Ferreira voltou a conquistar o Paulistão, pela terceira vez consecutiva, e passou a ser o treinador com mais títulos na história do Palmeiras. Na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo sobre o Santos (2-0), na segunda mão da final, o treinador manifestou-se emocionado com a coreografia que os adeptos lhe dedicaram ainda antes do início do jogo decisivo.

Antes do início do jogo que consagrou o Palmeiras como campeão estadual, os adeptos exibiram um mosaico nas bancadas com a bandeira portuguesa e uma caravela a avançar no mar sob o comando de Abel Ferreira. Uma imagem que deixou o treinador rendido.

«Não estou aqui para ser melhor do que ninguém ou que alguém que passou por aqui. Estou aqui para aprender com o futebol brasileiro, falar o que penso, mas, sem dúvida nenhuma, naquele momento me transbordou da palavra amor, que é isso que tenho que ser», referiu o treinador português.

Uma comunhão entre o treinador mais titulado da história do clube e os adeptos. «Sou mesmo um deles. Dizem que me amam e eu amo-os. Muito obrigado, foi lindo o que fizeram, comoveram-me muito e à minha equipa, muito obrigado de coração», destacou ainda.

Veja as imagens que deixaram Abel emocionado: