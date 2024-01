O Grémio confirmou esta quarta-feira a contratação do antigo guarda-redes do FC Porto, Agustín Marchesín, destacando os dez títulos que o argentino já conquistou ao serviço do Lanús, Santos Laguna, América e também no Dragão.

«Campeão pelo Lanús, Santos Laguna, América e FC Porto, Agustín Marchesín é mais um reforço tricolor. Além de dez títulos por clubes, ele também conquistou a Copa América com a Seleção Argentina», escreveu o clube gaúcho nas redes sociais.

Marchesín chaga custo zero, depois de ter deixado os galegos do Celta de Vigo, o clube que representou nas duas últimas temporadas, desde que deixou o FC Porto.