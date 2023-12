Um ano depois, Agustín Marchesín, antigo guarda-redes do FC Porto, voltou a jogar. O guardião argentino foi titular na vitória por 2-1 do Celta de Vigo sobre o Sestao River, da segunda ronda da Taça do Rei. No final do encontro, Marchesín não escondeu a emoção com o regresso aos relvados.

«Fiquei muito entusiasmado e feliz porque esperei muito tempo por este momento e por poder regressar aos relvados da melhor forma possível. Estou muito grato à instituição porque, desde o primeiro momento da lesão, tratou-me de uma forma excelente. Sabes que estás em dívida e a única coisa que queres é fazer as coisas bem. Foram dez meses muito difíceis e longos. Trabalho para ter a oportunidade de demonstrar aquilo de que sou capaz e o que quero. Espero continuar a ter oportunidades».

Marchesín esteve ligado ao FC Porto entre 2019 e 2022 e nesse período conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças de dragão ao peito.