Agustín Marchesín, antigo guarda-redes do FC Porto, recordou o seu percurso no Dragão, em entrevista ao canal mexicano Claro Sports, recordando uma fase de ascensão que lhe permitiu disputar uma Copa América, depois outra fase mais negativa, com a lesão que o levou a perder a titularidade para Diogo Costa e, mais tarde, a falhar o Mundial do Qatar.

«Posso dizer que o primeiro ano foi excelente em todos os sentidos. O segundo foi ainda melhor com o percurso que fizemos na Liga dos Campeões, sendo que, com tudo aquilo que fiz, mostrei ser o melhor guarda-redes em Portugal. Cheguei a ir à Copa América e tudo», começa por referir o guarda-redes argentino que agora joga no Celta de Carlos Carvalhal.

No entanto, tudo mudou mo início da época de 2021/22 quando uma grave lesão afastou o argentino da baliza e abriu as portas para Diogo Costa. «O treinador teve uma opção diferente e o atual guarda-redes [Diogo Costa] é um monstro. É muito bom. Ainda assim, tive oportunidades [para jogar noutro clubes] e nunca me deixaram sair. Foi um duro golpe porque sonhava estar no Mundial. Podia ter acontecido para ter mais tempo de jogo noutras equipas», destacou ainda Marchesín que está novamente lesionado e não volta a jogar esta época.