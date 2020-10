Vanderlei Luxemburgo já não é treinador do Palmeiras. O experiente treinador não resistiu a uma terceira derrota consecutiva, outra vez em casa, na receção ao Coritiba (1-3) e foi afastado do comando técnico do Verdão.

A pressão sobre o treinador já vinha a crescer desde a derrota, também em casa, diante do São Paulo, no sábado passado. Na altura, a direção do Palmeiras optou por dar um voto de confiança ao treinador, mas um novo resultado negativo, na última madrugada, acabou por precipitar o divórcio entre as partes.

O clube ainda chegou a divulgar a conferência de imprensa de Vanderlei Luxemburgo, a seguir ao desaire com o Coritiba, com perguntas previamente enviadas pelos jornalistas, em que o treinador admitia que podia fazer mais para interromper a série negativa [três derrotas], mas pouco depois anunciou a sua saída.

O treinador tinha sido contratado em 2019 com o objetivo de reformular o plantel, com jogadores da formação, e dar um cariz mais ofensivo à equipa.

Foi a quinta passagem do treinador pelo Palmeiras, que ainda chegou a vencer o Paulistão este ano, com um saldo total de 36 jogos oficiais, 17 vitórias, 14 empates e cinco derrotas.