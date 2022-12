O Santos acrescentou uma coroa ao símbolo do clube nas camisolas que a equipa vai usar em 2023 em homenagem a Pelé. Uma pequena coroa que vai fiar colocada entre das duas estrelas relativas à conquista dos títulos mundiais de 1962 e 1963.

O clube paulista apresentou a imagem do renovado símbolo no media day da equipa de sub-20 que vai disputar a Taça São Paulo de futebol júnior, torneio em que os jovens jogadores já vão usar a camisola com o novo símbolo.

Não é a primeira vez que o Santos faz uma homenagem a Pelé na sua camisola. Já em 2019, quando o antigo jogador fez 79 anos, o clube também acrescentou uma coroa ao símbolo, mas apenas na camisola número 10 que Pelé também vestiu.

Antes disso, em 2011, o Santos também homenageou Pelé no equipamento que utilizou na Taça Libertadores, desta vez também na camisola 10 de Paulo Ganso, neste caso, a coroa ficou dentro do zero do 10.

Pelé vestiu a camisola do Santos ao longo de dezoito anos, num total de 1.116 jogos em que marcou 1.091 golos.

Neste momento, Pelé está internado em São Paulo a fazer tratamento a um cancro no cólon.