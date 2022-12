Romário colocou de lado as desavenças com Pelé e desejou as melhoras ao antigo campeão do Mundo, que está internado no Hospital Albert Einstein, desde o final de novembro, para receber tratamento a uma doença oncológica.

«Rei, melhoras. Muita fé. O mundo todo está olhar e a rezar por você. Melhoras! Beijo no seu coração», disse o «Baixinho» aos microfones da SporTV, após um jogo de cariz amigável em Minas Gerais.

Recorde-se que, no passado, os dois antigos internacionais brasileiros trocaram várias farpas na comunicação social, sobretudo quando Pelé disse que Romário se deveria retirar e o antigo jogador do Vasco respondeu, dizendo que «Pelé calado é um poeta».