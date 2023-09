O São Paulo foi ao Estádio Maracanã bater o Flamengo por 1-0 em jogo da primeira mão da final da Taça do Brasil, um título que a equipa paulista nunca conquistou e que fica, agora, à distância de um empate no Estádio Morumbi, no jogo da segunda mão, marcado para o próximo domingo.

A equipa paulista foi superior no maior palco do Rio de Janeiro, podia ter vencido por uma margem mais confortável e deixou o adversário em polvorosa. Os adeptos cariocas contestaram mais uma exibição medíocre da equipa, insultaram a direção, o treinador Sampaoli irritou-se várias vezes junto à linha e Gabigol terminou o jogo com uma possível lesão.

Os visitantes controlaram praticamente toda a primeira parte, Sampaoli recolheu aos balneários antes do intervalo e já não viu o golo de Jonathan Calleri, marcado já em tempo de compensação. O Flamengo não fez um único remate à baliza na primeira parte.

A equipa carioca melhorou no segundo tempo, conseguiu equilibrar o jogo, mas não conseguiu anular a vantagem do adversário, com Gabigol a ser substituído com uma suspeita de lesão.

O São Paulo ganha, assim, vantagem nesta final a duas mãos, mas faltam ainda mais 90 minutos, marcados para o próximo domingo, desta feita no Estádio Morumbi. A equipa paulista precisa apenas de um empate para conquistar um título inédito, enquanto os cariocas terão a marcar dois golos para somar a quinta Taça do Brasil ao seu currículo.