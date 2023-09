O fim do jogo, na vitória do At. Mineiro sobre o Botafogo por 1-0, foi polémica. A formação de Scolari marcou aos 81 minutos, naquele que haveria de ser o único golo da partida, mas o Botafogo empatou pouco depois: um lance anulado por fora de jogo.

Na altura do cruzamento, Diego Costa está em fora de jogo, mas depois a bola chega até ele aliviada por um defesa do At. Mineiro. O árbitro anulou o golo e o VAR confirmou, o que deixou Bruno Lage profundamente irritado.

«Vejam o VAR, vejam o VAR», gritava a caminho do balneário.