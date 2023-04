João Martins, um dos adjuntos de Abel Ferreira no Palmeiras, tapou a boca com fita adesiva em forma de protesto, depois do treinador português ter sido admoestado com mais um cartão amarelo no decorrer do jogo com o Corinthians que o verdão acabou por vencer por 2-1.

Uma forma e protesto contra a censura imposta pelos árbitros a Abel Ferreira que é punido cada vez fala no banco. O treinador português foi expulso logo na primeira jornada do Brasileirão, no jogo com o Cuiabá que o afastou do jogo seguinte com o Vasco da Gama.

De volta ao banco no jogo com o Corinthians, Abel Ferreira voltou a ver um amarelo por palavras e, foi nessa altura, que João Martins se levantou e colocou uma fita adesiva na boca.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio não gostou do gesto do técnico português e também mostrou-lhe um amarelo.

Veja as imagens do singular protesto: