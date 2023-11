Num duelo pelas contas da permanência, o Cruzeiro e o Vasco da Gama empataram a duas bolas, em jogo da 33.ª jornada do Brasileirão.

Em Belo Horizonte, Puma Rodríguez abriu o marcador para a equipa do Rio de Janeiro aos 15 minutos, mas a reviravolta deu-se ainda no primeiro tempo: Arthur Gomes, ex-Estoril e Sporting, empatou aos 41 minutos, com um belo golo, Bruno Rodrigues fez 2-1 aos 45+9m, de penálti.

Na segunda parte, a 13 minutos dos 90, Gabriel Pec fez o 2-2 final.

Com este resultado, e a quatro jornadas do fim, Vasco e Cruzeiro seguem com os mesmos pontos nos lugares logo acima da zona de descida.